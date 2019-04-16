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Bitkisel hayattaki eşinin nakli için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

Bursalı tır şoförü Orhan Kaymak, Batman’da dinlenme tesisinde mola vereceği sırada geçirdiği kalp krizi sonrası bitkisel hayata girdi.

Bitkisel hayattaki eşinin nakli için yardım bekliyor

Bursalı tır şoförü Orhan Kaymak, Batman’da dinlenme tesisinde mola vereceği sırada geçirdiği kalp krizi sonrası bitkisel hayata girdi. Yaklaşık 2 aydan bu yana Batman Bölge Devlet Hastanesi’nin refakatçi otelinde kalan Orhan Kaymak’ın eşi Meryem Kaymak, eşinin Bursa’ya nakil olması için yetkililerden yardım bekliyor.
Batman’da yemek ve ihtiyaç molası için dinlenme tesisinde duran ve o sırada kalp krizi geçiren tır şoförü Orhan Kaymak, bitkisel hayata girdi. 20 Şubat’tan bu yana Batman Bölge Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Orhan Kaymak’ın eşi Meryem Kaymak da refakatçi otelinde kalarak eşini yalnız bırakmadı. 2 aydan bu yana memleketinden uzakta hiç bilmediği bir şehirde bulunan Meryem Kaymak yetkililere seslendi. Eşini Bursa’ya götürmek istediğini kaydeden Meryem Kaymak, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
Hastane yetkililerinin ve personelin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Meryem Kaymak, eşini memleketine götürmek istediğini söyledi. Meryem Kaymak, "Eşim 2 aydan bu yana burada yoğun bakımda yatıyor. 20 Şubat’ta kalp krizi geçirdi, kalp krizinden sonra hayata döndürülüyor ama şuan eşim bitkisel hayatta. Sesimi Sağlık Bakanlığı’na duyurmak istiyorum, bana yardımcı olsunlar. Eşimin sevkini istiyorum, lütfen bana yardımcı olun. Beni duyanlar bana yardımcı olsun. Ben eşimi götürmek istiyorum, kimseden başka bir şey talep etmiyorum. Burada hastanede çalışan personelden, müdürümüzden, doktorumuzdan Allah razı olsun, herkes yardımcı oluyor. Benim tek dileğim eşimi buradan götürmek. Bursa Kemalpaşa Hastanesi’ne götürmek istiyorum. Eşim 20 Şubat’ta Van’a gitmişti. Van’dan dönüşte Batman’da dinlenme tesisinde yemek molasına duruyor ve orada düşerek kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi sonucu Batman Bölge Hastanesi’ne getiriliyor ve orada müdahale ediliyor doktorlar tarafından. Eşim hayat döndü ama şuan bitkisel hayatta. Doktorlar yaşamını bitkisel hayatta sürdüreceğini söyledi. Öyle dedikleri için burada daha ne kadar kalacağım, mağdurum. Eşimi götürmek istiyorum, hava ambulansı istiyorum" dedi.

Bitkisel hayattaki eşinin nakli için yardım bekliyor

Bitkisel hayattaki eşinin nakli için yardım bekliyor

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