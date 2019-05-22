HABER

Bitkisel hayattaki esnafın cezasının infazı ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 21:36 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çeklerini ödeyemediği için icra ceza mahkemelerince hapse çarptırılıp gözaltına alınan ve Alanya'daki hastaneye götürülen Ahmet Öz'ün cezasının infazı ertelendi

Manavgat ilçesinde, çeklerini ödeyemediği için hapis cezası onanan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, Alanya'daki hastaneye götürülen 52 yaşındaki Ahmet Öz'ün cezası 3 aylığına ertelendi.

Manavgat'ta, Temmuz 2017'de, temizliğini yaptığı silahın ateş alması sonucu başından yaralanan ve bitkisel hayatta olan esnaf Öz hakkında, 160 bin liralık çeklerini ödemediği için 3 icra davası açıldı.

Ana borcu ödemediği gerekçesiyle Öz hakkında ayrıca verilen 161 bin 570 liralık adli para cezası, hapis cezasına çevrildi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Öz, cezasını çekmesi için jandarma ekiplerince ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ahmet Öz'e Konya 1'inci İcra Mahkemesi, Konya 2'nci İcra Mahkemesi ve Alanya 2'nci İcra Mahkemesi tarafından ayrı ayrı olmak üzere toplam 161 bin 570 liralık borcuna karşılık 1253 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

Öz hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3'üncü İhtisas Kurulunun pazartesi günü verdiği raporda, "Cezasının çektirilmesinin hayati tehlike oluşturacağı ve ertelenmesi gerektiği"nin belirtildiği hatırlatılarak, hükümlünün cezasının infazına 3 ay süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Ahmet Öz'ün sağlık durumu dolayısıyla bir süre daha Alanya'daki hastanede tedavisinin sürdürüleceği belirtildi.

Öz’ün kızı Ümmü Gülsüm Evren (24), savcılığın verdiği karara sevindiğini dile getirerek, "Yerinde bir karar olmuş. Bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin karşılığını görmek mutlu etti. Babam ceza çekecek durumda değildi. Ailecek sevindik. Karar için mutluyuz. Babamızın iyi olmasını, sağlığına kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ailenin avukatı Serkan Öz tarafından Ahmet Öz'ün affedilmesi için Cumhurbaşkanlığına dilekçe de verilmişti.

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
Meteoroloji uyarmıştı: Toz taşınımı böyle görüntülendiMeteoroloji uyarmıştı: Toz taşınımı böyle görüntülendi
TBMM Başkanı Şentop: “Siyasetteki tartışmalar toplumsal hayatımızda yok”TBMM Başkanı Şentop: “Siyasetteki tartışmalar toplumsal hayatımızda yok”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Öz Alanya ceza Erteleme Manavgat

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.