Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakan Gözde yardım eli bekliyor

Olay, 3 Mart 2019 tarihinde Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fikriye - Erdal Koçer çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde Koçer, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde Koçer, banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas eden Gözde alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal Koçer banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Alevleri güçlükle söndüren Erdal Koçer sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız, ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

16 yaşında talihsiz kazayı yaşayan şu an 18 yaşına giren Gözde Koçer, estetik tedavisi için yardım eli bekliyor.

Gözde Koçer'in Babası Erdal Koçer, “Kızımın tedavileri devam ediyor. Gereken tedavileri yaptık, fakat yetersiz kaldık. Maddi durumum iyi değil, işim yok yüzde 60 engelli raporum var. Devlet hastanelerinde yapılanın dışında estetik özele giriyor. Bu da ücretli olduğu için yetiştiremiyoruz. 200 bin TL yardımdan hariç yine harcadık ama yetiştiremiyoruz. 2 yıl önce 300 bin TL istiyorlardı şu an 600 bin TL civarında para isteniyor” diye konuştu.