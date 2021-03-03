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Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakan kız yardım eli bekliyor

03.03.2021 23:11 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da 2019 yılında bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken sobayla temas edince alevler içinde kalarak yanan genç kız, yardım eli bekliyor.Olay, 3 Mart 2019 tarihinde Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Erzincan’da 2019 yılında bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken sobayla temas edince alevler içinde kalarak yanan genç kız, yardım eli bekliyor.
Olay, 3 Mart 2019 tarihinde Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fikriye - Erdal Koçer çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde Koçer, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde Koçer banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas eden Gözde alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal Koçer banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal Koçer sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız, ilk müdahalesinin ardından Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu.
16 yaşında talihsiz kazayı yaşayan şu an 18 yaşına giren Gözde Koçer, estetik tedavisi için yardım eli bekliyor.
Gözde Koçer’in Babası Erdal Koçer, “Kızımın tedavileri devam ediyor. Gereken tedavileri yaptık, fakat yetersiz kaldık. Maddi durumum iyi değil, işim yok yüzde 60 engelli raporum var. Devlet hastanelerinde yapılanın dışında estetik özele giriyor. Bu da ücretli olduğu için yetiştiremiyoruz. 200 bin TL yardımdan hariç yine harcadık ama yetiştiremiyoruz. 2 yıl önce 300 bin TL istiyorlardı şu an 600 bin TL civarında para isteniyor” diye konuştu.
Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen 18 yaşındaki Gözde Koçer, “Yaşadığım talihsiz olayda ellerimde ciddi yanıklar oluştu ellerimi kullanamıyorum. Yüzümde de yanıklar var ama kollarımda ve ellerimde daha çok. Bu yüzden ellerimi kullanamıyorum. İki yıldır okuyamıyorum şuan okumak istiyorum. Babama kanser teşhişi konuldu ve şuan kanser tedavisi görüyor. İlk kaza geçirdiğimde çok destek olundu herkese teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun. Maddi durumumuz iyi değil. Ameliyatlarım estetik olduğu için özele giriyor” dedi.

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