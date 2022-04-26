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Bitleri yok ediyor, egzamayı bitiriyor! İşte tesbih ağacı yağı tarifi...

26.04.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek adı neem ağacı olan tesbih ağacı, tesbihlerin yapılışında kullanılır. Ayrıca tesbih ağacının yağından üretilen esans yağda güzellik alanında kullanılmaya başlandı. Bu yağ bazı kozmetik ürünlerinin içinde kullanılabildiği gibi saça da mucizevi etkileri bulunyor.

Bitleri yok ediyor, egzamayı bitiriyor! İşte tesbih ağacı yağı tarifi...

Tesbih ağacı bazı kozmetik ürünlerinin içerisinde de kullanılabildiği gibi saçta oluşan egzama, bitlenme, pul pul dökülme gibi sorunların da önüne geçiyor. Tesbih ağacı Hindistan’da ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişir. İnsan sağlığı açısından faydası, uzmanlar tarafından belirtiliyor. Sert bir kokusu vardır ancak yağ asitleri ve diğer besin maddeleri yüksektir.

EGZAMAYA İYİ GELİYOR, SAÇ DERİSİNİ BESLİYOR

Araştırmalara göre tesbih ağacı saç derisini besleyen yağ asidi içeriyor. Böylelikle saçlar nemleniyor ve parlak hale geliyor.

Kuru, yetersiz beslenmiş veya kaba tüyleri pürüzsüz, ipeksi bir dokuya dönüştüren tesbih ağacı yağı, egzama veya dermatit, kaşıntılı, kuru, kırmızı, pul pul dökülme gibi saç derisinde oluşan sorunları gideriyor.

Bitleri yok ediyor, egzamayı bitiriyor! İşte tesbih ağacı yağı tarifi...

BİTLERİ YOK EDİYOR

Tesbih ağacı, saçta oluşan bit ve böceklenmeleri de önler. İçerisinde bulunan insektisidal bileşeni sayesinde oluşan bitlerden hızlıca kurtulabilirsiniz.

TESBİH AĞACI YAĞI İLE SAÇ MASKESİ

1 çay kaşığı Tesbih ağacı yağı
3 çorba kaşığı avokado yağı
4-5 damla lavanta yağı

Bütün malzemeleri karıştırın. Bunu saç derisine ve saçınıza uygulayın ve hafifçe masaj yapın. 1 saat geçtikten sonra ılık su ile durulayabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
egzama
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