HABER

Bitlis Adliyesi'nde '15 Temmuz' sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

BİTLİS Adliyesi'nde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananların fotoğraflarının yer aldığı sergi düzenlendi.

Bitlis Adliyesi'nde '15 Temmuz' sergisi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS (DHA)- BİTLİS Adliyesi'nde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananların fotoğraflarının yer aldığı sergi düzenlendi.
Açılış programına Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adli Yargı Komisyon Başkanı Nilgün Can, Hakim ve Savcılar ile adliye personeli katıldı. Adliye girişinde açılan ve 80 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün boyunca ziyarete açık olacak. Açılış ve sergi gezilmesinin ardından açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, serginin temel amacının bin yılın ihaneti 15 Temmuz'un zihinlerde silinmemesi olduğunu söyleyip şöyle konuştu:
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün hiçbir zaman milletimizin, halkımızın, mesai arkadaşlarımızın, adliyeye gelen vatandaşlarımızın zihinlerinden silinmemesi amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün fotoğraf sergisi açtık. Temel amacı da yaşadığımız 100 yılın değil, bin yılın ihaneti olan 15 Temmuz'u hiçbir şekilde insanlarımızın zihninden silinmemesidir. Her zaman söylüyoruz, Türkiye'de bir darbeler tarihi var. Ancak bu tarih 15 Temmuz'da tamamen değişti. Şimdiye kadar hiç kimsenin namahrem elinin değmesini istemediğimiz meclisimiz bombalarla yerle bir edilmeye çalışıldı. Bunu hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Bunu unutturmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah bu millete bir daha böyle bir felaketi ve ihaneti yaşatmasın. Biz 15 Temmuzu yaşadık, torunlarımız ve torunlarımızın torunu bu 15 Temmuz'u konuşacaklar. Mutlaka kendi içlerinde bu ihaneti anlatacaklar. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

Bitlis Adliyesi'nde '15 Temmuz' sergisiBitlis Adliyesi'nde '15 Temmuz' sergisiBitlis Adliyesi'nde '15 Temmuz' sergisiBitlis Adliyesi'nde '15 Temmuz' sergisi

Osmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayaktaOsmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta
Terör örgütüne darbe! Tanksavar füzesi...Terör örgütüne darbe! Tanksavar füzesi...
Mahalle sakinleri evlerindeki tarihi eserlerin alınmasını istiyorMahalle sakinleri evlerindeki tarihi eserlerin alınmasını istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den Pençe-2 Harekatı açıklaması

Terör örgütüne darbe! Tanksavar füzesi...

Okul kantinlerinde yeni dönem! Logosuz ürünler satılmayacak

Yeni dönem başlıyor! Logosuz ürünler satılmayacak

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga

HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Belediye Başkanı hakkında soruşturma!

Son dakika! YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM açıkladı! Erişime açıldı

Kurbanlık hayvan için 'HAYSAG' mobil uygulaması

Kurbanlık hayvanlarla ilgili tüm bilgiler cebinizde olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.