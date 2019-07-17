Bitlis Adliyesi'nde '15 Temmuz' sergisi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS (DHA)- BİTLİS Adliyesi'nde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananların fotoğraflarının yer aldığı sergi düzenlendi. Açılış programına Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adli Yargı Komisyon Başkanı Nilgün Can, Hakim ve Savcılar ile adliye personeli katıldı. Adliye girişinde açılan ve 80 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün boyunca ziyarete açık olacak. Açılış ve sergi gezilmesinin ardından açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, serginin temel amacının bin yılın ihaneti 15 Temmuz'un zihinlerde silinmemesi olduğunu söyleyip şöyle konuştu: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün hiçbir zaman milletimizin, halkımızın, mesai arkadaşlarımızın, adliyeye gelen vatandaşlarımızın zihinlerinden silinmemesi amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün fotoğraf sergisi açtık. Temel amacı da yaşadığımız 100 yılın değil, bin yılın ihaneti olan 15 Temmuz'u hiçbir şekilde insanlarımızın zihninden silinmemesidir. Her zaman söylüyoruz, Türkiye'de bir darbeler tarihi var. Ancak bu tarih 15 Temmuz'da tamamen değişti. Şimdiye kadar hiç kimsenin namahrem elinin değmesini istemediğimiz meclisimiz bombalarla yerle bir edilmeye çalışıldı. Bunu hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Bunu unutturmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah bu millete bir daha böyle bir felaketi ve ihaneti yaşatmasın. Biz 15 Temmuzu yaşadık, torunlarımız ve torunlarımızın torunu bu 15 Temmuz'u konuşacaklar. Mutlaka kendi içlerinde bu ihaneti anlatacaklar. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

