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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkan Nesrullah Tanğlay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in turizmle ilgili söylediği, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas’ta yaşıyormuşuz gibi, sanki Bitlis’te yaşıyormuşuz gibi yaşadık." sözlerine yanıt verdi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

Açıklamasına “Gibisi fazla Soyer, biz gerçekten Bitlis’te yaşıyoruz” diye başlayan Başkan Tanğlay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir'in turizmdeki potansiyelinin kullanılamadığı hususuna dikkat çekmek isterken sarf ettiği ‘Bitlis’te yaşıyormuşuz gibi yaşadık’ cümlesinin son derece talihsiz, kırıcı ve maksadını aşan bir beyan olduğunu söyledi.

Tanğlay, “İzmir şüphesiz ülkemizin en nadide ve güzel şehirlerinden biridir. Ancak başkan, İzmir'in turistik anlamda hak ettiği yerde olmamasının esas sebebinin, on yıllardır İzmir'i yöneten ve kendisiyle aynı zihniyette olan yerel yönetimlerin vizyonsuz ve basiretsiz turizm politikası olduğunun farkında değil ne yazık ki. Sorunun esas sebebinin farkında olmadığı gibi, çözüm önerisini 2 yıl önceki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada yere göğe sığdıramadığı Bitlis'i küçümseyerek sunmasının da şüphesiz mensubu olduğu zihniyetin her daim kendini açığa vurmuş üstenci bakış açısının sonucu olduğunu biliyoruz. Lakin tarihi ve barındırdığı doğal güzellikleriyle gerek ülke gerekse de dünya çapında son derece bilinen ve büyük bir öneme sahip bir şehirdir Bitlis. Kökleri Neolitik döneme kadar uzanan ve neredeyse İstanbul’dan sonra en fazla tescilli tarihi esere sahip bir şehirdir. Sadece tarihi eserleri ile değil, dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzellikleri olan ve aynı zamanda Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü gibi iki muhteşem doğa harikasına, Türkiye'nin en büyük kayak pistine, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Selçuklu mezarlığına, yetiştirdikleri ilim, din, kültür ve sanat adamları, mutasavvıf ve zahitleri ile değerlendirilen, ‘İslamiyet'in kubbeleri’ anlamına gelen ve dünyadaki 3 şehirden biri olan Kubbet-ül İslam'a, ülkede sadece 17 tane bulunan 'Sakin Şehir'den birine, burada sayılamayacak kadar güzelliğe ve sizin 2017'deki tabirinizle ‘Harika misafirperverlik gösteren’ insanlara ev sahipliği yapan şehirdir Bitlis. Başkan, talihsiz cümleleriniz bizi incitti, ancak sizi yine de Bitlis'e bekleriz. Biz Bitlis'te yaşıyoruz ve Bitlis'te yaşamak çok güzel. Bitlis'imiz hala eşsiz, insanlarımız hala harika misafirperverdir” dedi.

(İHA)

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