HABER

Bitlis Belediyesinden karla mücadele seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için araç trafiği ile yayaların yoğun kullandığı yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışan ekipler, yol ve kaldırımlarda kar temizlemenin yanı sıra buzlanmalara karşı tuzlama ve kumlama çalışması yapıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, trafiği olumsuz etkilememek için ekiplerin, trafik polisleri ile koordineli olarak karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirtti.

Belediyenin tüm birimlerinin karla mücadele için seferber olduğunu kaydeden Aras, "Ekiplerimiz vardiya sistemiyle özverili çalışıyor. Sıkıntılı olan bölgelerden gelen ihbarlar da anında değerlendirilerek harekete geçiliyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'
Batman'da geçici iş kuyruğuBatman'da geçici iş kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Belediyesi karla mücadele kumlama Tuzlama

En Çok Okunan Haberler

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili isimden 'Ayasofya'da bale' fotoğrafına sert tepki: Safça ortaya çıktığını düşünmüyorum

AK Partili isimden o fotoğrafla ilgili olay yorum! 'Seçimden...'

İskenderun'da tartışma yaratan görüntü: Camide jimnastik yaptılar!

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!

Erzurum'da iki kıza işkence anları! Önce dövdüler sonra soyarak cinsel istismarda bulundular

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Kan donduran iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Şoke eden iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.