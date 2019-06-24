HABER

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 09:28 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, kendi ürettiği iki adet insansız hava aracıyla (İHA) Teknofest yarışmasına katılacak.BEÜ Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, kendi ürettiği iki adet insansız hava aracıyla (İHA) Teknofest yarışmasına katılacak.
BEÜ Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Muhammet Fatih Kuluöztürk ve öğrencileri, uzun süren çalışmalar sonucunda kendi ürettikleri ’Gökyüzünün Gözü’ ve ‘Albatros’ adlı iki İHA ile Teknofest’e katılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuluöztürk, geçen yılki İHA’ya ‘Albatros’ adlı İHA’yı eklediklerini belirterek, “Teknofest, aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen bir yarışma. Geçen yıl bu yarışmaya döner kanatlı kategoride katılmıştık. Bu yıl iki takım oluşturduk. Geçen yıl ’Gökyüzünün Gözü’ takımımıza bu yıl ‘Albatros’ takımını ekledik. Başvuru yaptık ve başvurumuz kabul edildi” dedi.
Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Kubilay Demir’in İHA’ların yanı sıra insansız su altı aracıyla da başvuru yaptığını belirten Öğretim Görevlisi Dr. Muhammet Fatih Kuluöztürk, sözlerine şöyle sürdürdü:
“Her takımımız 8’er kişiden oluşuyor. Çoğunluğu elektrik elektronik bölümü öğrencilerimiz. Diğer bölümlerden de arkadaşlarımız var. Toplamda 16 civarında öğrencimiz var. Bunun yanı sıra bölümümüz öğretim üyelerinden Kubilay Demir Hocamızın Teknofest kapsamında insansız su altı araçları kategorisi de var. Buna da başvuru yapıldı. Bu takımımızda da 4 öğrencimiz bulunuyor.”
Geçen yılın tecrübesi ile bu yıl daha iyi bir derece alacaklarına inandıklarını ifade eden Öğretim Görevlisi Dr. Muhammet Fatih Kuluöztürk, “Geçen yıldan edindiğimiz tecrübeler sayesinde bu yıl daha hızlı yol alabiliyoruz. En azından ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Geçen yıl öğrenmek için geceli gündüzlü çalışmamız gerekiyordu. Bu yıl bu konuda hem tecrübeli öğrencilerimiz var hem de bizler tecrübeliyiz. İşe hemen bir gövde tasarımı ile başladık. İki takım içinde tasarımlarımız bitti. Bu tasarımlara uygun motorlar ve diğer dijital bileşimlerinin temin edilmesi, daha sonra ise istenen görevlere göre kodlamanın gerektiği, görüntü işleme gibi metotların kullanıldığı süreçler ve testler başlayacak. Daha önce bir ön tasarım raporu göndermiştik. Bununla kabul gördük. Hedefimiz, bahsettiğimiz ön raporlarda ’Gökyüzünün Gözü’ takımımız 186 takım arasında 4. oldu. Birçok köklü üniversitemiz vardı. Bu bizim için hem umut verici hem de gurur verici bir olay. İnşallah hazırlıklarımızı daha yoğun sürdürüp güzel bir derece ile dönmeyi düşünüyoruz. Bölgemizde bir üniversitenin katılımı yok. İnşallah ses getirici bir derece alırsak, bu bizim için gurur kaynağı olacaktır” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Köprüde feci kaza! Araç takla attı, trafik kilit

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.