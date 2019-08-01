BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Anayasa Mahkemesi'nin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

BEÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerini destekleyenlere ceza verilmesini "hak ihlali" olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

"Bildiriye imza atarak terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını 'hak ihlali' olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi'nin kararına katılmıyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hain terör örgütlerine karşı herhangi bir eleştiride bulunmayan bu akademisyenlerden beklenen şey, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini zedeleyen tavır ve davranışlardan kaçınmaları, daima milletimizin ve devletimizin yanında olmaları ve bu doğrultuda akademik faaliyetlerini sürdürmeleridir. BEÜ olarak ülkemizin toplumsal huzurunu bozmaya yönelik beyan ve fiillerin her zaman karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyor, bu hassasiyetimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

