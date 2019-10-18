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Bitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

BİTLİS İl Genel Meclisi, ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için toplandı.

Bitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS İl Genel Meclisi, ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için toplandı. Tek gündem maddesinin harekat olduğu toplantıda, meclis üyeleri asker selamı verdi.
Bitlis İl Genel Meclisi tek gündem maddesi olan 'Barış Pınarı Harekatı' için toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meclis Başkanı Başkan Cemalettin Kinç, harekatı destekleyen bildiriyi okudu. Kinç, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da 'Barış Pınarı Harekâtı' oluşturmaktadır" dedi.
Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşandığını belirten Kinç, şöyle konuştu:
"Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuş, binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalarda özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."
İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, oy birliği ile kabul edilen meclis üyelerinin oturum ücretlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını da söyledi.

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Bitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destekBitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destekBitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destekBitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

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