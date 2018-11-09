Bitlis İl Özel İdaresi kışa hazır

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele çalışmaları için 9 şantiyenin kurulduğu ve bu şantiyelerde 90 parsonelin görev alacağı belirtildi.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te kar yağışı öncesi yoğun bir çalışma yürütüldü. Özellikle köy yollarında geceli gündüzlü karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yıl da sıkıntı yaşamamak için tüm karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarını tamamlayarak kışa hazır hale getirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, karla mücadelede çalışacak ekiplerin görev dağılımını da yaptıklarını söyledi. Aydoğdu, 9 ayrı şantiyede 90 personelle karla mücadele çalışması yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bitlis İl Özel İdaresi olarak, ilkbaharla başladığımız yatırım projelerini bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız. Toplam 643 yerleşim yerinde, 83 milyon lira değerinde 300’e yakın projeyi köylerin altyapısında kullanmak üzere halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bugün itibariyle de karla mücadele mevsimini başlattık. Karla mücadelede 6 ilçede 9 bakım evi, 90 personel, 61 iş makinesiyle hizmetlerimizi daim kılacağız. Karla mücadele mevsiminde ortalama 70-80 bin litre yakıt kullanıyoruz. Bu yakıtların tedbirini aldık. Yedek parçaları aldık, iş makinelerimizi hazır hale getirdik. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 7/24 demeden çalışan arkadaşlarımızla birlikte, basın ve kurumlarla beraber istişareli bir şekilde karla mücadeleyi yapacağız. İş makinelerimizin içerisinde 5 rotatif kar savurma aracı, 7 dozer, 11’e yakın greyder, 11’e yakın loder, servis araçlarımız ve akaryakıtlarımızla hizmeti sunacağız.

ASILSIZ İHBARLAR ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Adem Aydoğdu, özellikle çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede asılsız ihbarların kendilerini olumsuz etkilediğini de belirterek, "Sahada bizi en çok mağdur eden asılsız ihbarlarda bulunulmasıdır. Asılsız ihbarlar olunca asıl olan ihbarlara yetişemiyoruz. Bu vatandaşlarımız tarafından dikkate alınmasını rica ediyoruz. Asıl olan ihbarlarda bulunsunlar. Asılsız ihbarları bize bildirmesinler. Maddi, manevi ve beyin gücü sarf ediyoruz. Asıl hastalara ulaşamıyoruz. Bu da kul hakkına giriyor. İnşallah buna riayet edilir diye düşünüyoruz. Asılsız ihbarlar hakkında bulunanlar için kabahatler kanununda cezaları vardır. Bunun takibi olması lazım. Kabahatler kanununa göre cezai işlemler yapılmaktadır" dedi.

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