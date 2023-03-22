HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BİTLİS İMSAKİYE 2023: Bitlis sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Bitlis ilk sahur ve iftar vakitleri

BİTLİS İMSAKİYE 2023: Bitlis sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Bitlis ilk sahur ve iftar vakitleri

22.03.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis imsakiyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı geldi çattı. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan ayında oruç tutma ibadetini yerine getirecek olanlar imsak, sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyorlar. Peki, Bitlis sahur vakti, imsak saati kaçta? Bitlis ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? Diyanet 2023 ramazan imsakiyesini yayınladı. İşte tüm detaylar...

BİTLİS İMSAKİYE 2023: Bitlis sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Bitlis ilk sahur ve iftar vakitleri

Bitlis sahur vakti, imsak saati merak edilmeye başlandı. Bu gece ilk sahura kalkacak olanlar Bitlis'te ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? Bitlis sahur vakti, imsak saati kaçta? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 günü tutulacak. Diyanet 2023 Ramazan imsakiyesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz..

BİTLİS İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bitlis'te ilk sahur saat 04:43'te yapılacak.
24 Mart Bitlis sahur saati 04:41
25 Mart Bitlis sahur saati 04:39
26 Mart Bitlis sahur saati 04:38

oruç

BİTLİS İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Bitlis'te ilk iftar saati 18:32 olarak açıklandı.
24 Mart Bitlis iftar saati 18:33
25 Mart Bitlis iftar saati 18:34
26 Mart Bitlis iftar saati 18:35

BİTLİS İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazan Bayramı 1

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” anlamına gelir. Bu yağmur, yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa Ramazan ayı da müminlerin günah kirlerini temizler, yakar, yok eder (Râzî, Tefsîr, V, 71). Rasulullah (sav) hadisi şerifinde Ramazan ayının bu özelliğine şöyle vurgu yapmaktadır: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır"

Ramazan ayı günahların bağışlandığı, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminlerin üzerine adeta yağmur gibi yağdığı bir mevsim. Allah Resulü (sav): “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen günahlarından vazgeç! Allah’ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir” buyurmuştur.

Oruç; bedenin aç, susuz ve cinsel ilişkiden ayrı kalması olduğu gibi kişinin kötü söz ve davranışlardan uzak kalarak İslam ahlakı ile donanması demektir. Bundan dolayı orucun maddi ve manevi boyutu vardır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez"

Peygamberimiz ramazan gecelerini teravih namazı gibi ibadetlerle ihyaya önem vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla (teravih) ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Teravih namazı cami ve mescitlerde cemaatle kılındığı gibi ferdi olarak evde de kılınabilir. Pandemi sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan veya risk grubunda bulunan kardeşlerimizin dinimizin emrettiği canı ve sağlığı koruma noktasında tedbirli davranarak teravih namazlarını evde kılabilirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yasak aşk' cinayeti! Evden çıktığı gibi peşine düştü...'Yasak aşk' cinayeti! Evden çıktığı gibi peşine düştü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu!
İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler'İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler'
Anahtar Kelimeler:
bitlis iftar vakitleri bitlis iftar vakti bitlis imsak vakti bitlis imsakiye

En Çok Okunan Haberler

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Sergen Yalçın ile anlaşma noktasına geldiler!

Sergen Yalçın ile anlaşma noktasına geldiler!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Fotoğraflar paylaşıldı, dünya bu iddiayı konuşuyor!

Fotoğraflar paylaşıldı, dünya bu iddiayı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.