Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Valilikten yapılan açıklamada, 2 ilçedeki 18 köy ve bağlı mezralarda 20 Mart saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tatvan'a bağlı Güntepe, Beşikli, Uçankuş, Yorgalar, Sarıdal, Çörekli, Suboyu, Dirlik, Kısıklı, Kepenek, Dönertaş, Aktoprak, Boblesür, Sallıca, Teknecik köy ve mezraları ile Hizan'da Yığınkaya, Gezer ve Çıkçık köyleri ile mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bu bölgelerde teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 06.00'dan itibaren (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) 20 Mart saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."



