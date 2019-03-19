HABER

Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerindeki 18 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Valilikten yapılan açıklamada, 2 ilçedeki 18 köy ve bağlı mezralarda 20 Mart saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tatvan'a bağlı Güntepe, Beşikli, Uçankuş, Yorgalar, Sarıdal, Çörekli, Suboyu, Dirlik, Kısıklı, Kepenek, Dönertaş, Aktoprak, Boblesür, Sallıca, Teknecik köy ve mezraları ile Hizan'da Yığınkaya, Gezer ve Çıkçık köyleri ile mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bu bölgelerde teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 06.00'dan itibaren (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) 20 Mart saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Çanakkale Şehitleri Küçükçekmece’de anıldıÇanakkale Şehitleri Küçükçekmece’de anıldı
Erciyes’e yağan kar sezonu uzattıErciyes’e yağan kar sezonu uzattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Tatvan Hizan sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Ölen kız kardeşi için konuşan mezar taşı icat etti

Ölen kız kardeşi için konuşan mezar taşı icat etti

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.