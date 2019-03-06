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Bitlis Kalesi kardan temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Adilcevaz Dağcılık Kulübü üyeleri, olası tehlikelere karşı Bitlis Kalesi’nde kar temizliği yaptı.Sabahın erken saatlerinde kalenin alt kısmana gelen ekipler, itfaiye aracının sepetiyle kalenin yamaçlarına çıktılar.

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Adilcevaz Dağcılık Kulübü üyeleri, olası tehlikelere karşı Bitlis Kalesi’nde kar temizliği yaptı.
Sabahın erken saatlerinde kalenin alt kısmana gelen ekipler, itfaiye aracının sepetiyle kalenin yamaçlarına çıktılar. Dağcılar ve itfaiye ekipleri, çıktıkları kalede önce kendilerini halatla ağaca bağlayarak güvenliklerini aldıktan sonra ellerine kürekleri alarak tehlike arz eden bölgelerde kar temizliği yaptılar.
Kar temizlemesi sırasında Kalealtı Caddesi trafiğe kapatılırken, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras da çalışmaları yerinde inceledi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aras, geçen yıla nazaran bu yıl oldukça kar yağdığını belirterek, “Şu anda yaklaşık 4 metre civarında kent merkezinde kar bulunmaktadır. Tabi bu karı temizlerken belediye ekipleri olarak 7-24 esasına göre sürekli ekiplerimiz sahadalar. Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışından sonra özellikle yol ve güzergahları açmaktadır. Toplanan karı kamyonlarla şehir dışına çıkarmaktayız. Engebeli bir yapıya sahip olan ilimizde, kısmi çığlara ve tehlikeli kar düşmelerine tanık oluyoruz. Kale altı civarında da buna benzer bir risk fark ettik. Şu anda da kale altında, kalenin etekleri ile çarşı tarafına bakan yamaçta gördüğünüz gibi düşme tehlikesi olan karları kontrollü şekilde profesyonel dağcılık ekibinden destek alarak itfaiye ekiplerimizle herhangi bir can ve mal kaybına mahal vermemek için indirmekteyiz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Bereketli ve güzel bir kış geçirdik. Hayırlısıyla bu kışı da herhangi bir can ve mal kaybına mahal vermeden inşallah atlamayı düşünüyoruz” dedi.

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