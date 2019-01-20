Bitlis kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, yarıyıl tatilinin başlamasıyla El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu.

Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki kayak merkezine adeta akın eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Vatandaşlardan Veysi Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarıyla kayak merkezine geldiklerini söyledi.

Merkezin çok güzel olduğunu dile getiren Eren, "Kayakçılar kayak yapıyor. Çocuklar bir yanda eğleniyor. Bitlis'te kar çok. Yaklaşık 2 metre kar yağdı. Kayak merkezimiz açıldı ve vatandaşlar gelmeye başladı. Herkesi buraya bekliyorum." dedi.

Erkan Irmak ise yaklaşık 25 yıldır kayak yaptığını belirterek, "El Aman Hanı Kayak Merkezi yer olarak çok güzel. Hafta sonu kayak yapmak isteyenler için çok ideal bir yer. Arkadaşlarımla hafta sonunu burada değerlendirmek istedik." diye konuştu.

