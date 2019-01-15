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Bitlis kent merkezinde eğitime kar tatili

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

BİTLİS kent merkezi ve bağlı köylerinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bitlis kent merkezinde eğitime kar tatili

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kent merkezi ve bağlı köylerinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacakları açıklandı.
Kentte dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu kent merkezi ve bağlı köylerinde, eğitime yarın ara verildi.
​Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz ve merkez ilçede devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü bir günlüğüne eğitime ara verilmiştir. Ayrıca resmi kurumlarda çalışan hamile ve engelli memurlar da 1 günlük idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bitlis kent merkezinde eğitime kar tatili

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