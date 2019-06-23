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Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 01:11 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve  jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği aktarıldı.

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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!
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