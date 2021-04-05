HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis kırsalında teröristlerce toprağa gizlenmiş 4 adet EYP ele geçirildi

Bitlis kırsalında teröristlerce toprağa gizlenmiş 4 adet EYP ele geçirildi

05.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, PKK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 4 adet basma tip ateşleme anahtarlı 3’er kilogramlık paketler halinde toplam 12 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez Dutköy köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, 4 Nisan 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı.

Bitlis kırsalında teröristlerce toprağa gizlenmiş 4 adet EYP ele geçirildi

Bitlis kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, PKK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 4 adet basma tip ateşleme anahtarlı 3’er kilogramlık paketler halinde toplam 12 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez Dutköy köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, 4 Nisan 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı. Halil Ateş 2021-23” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Dutköy köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette; 4 adet basma tip ateşleme anahtarlı 3’er kilogramlık paketler halinde toplam 12 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP’ler gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Bitlis kırsalında teröristlerce toprağa gizlenmiş 4 adet EYP ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Şok üstüne şok yaşadı! Bir gün evli kaldığı eşi hayatını kararttıŞok üstüne şok yaşadı! Bir gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Yargıtay'dan 104 amiralin 'Montrö' bildirisine tepki: Kabul edilemez

Yargıtay'dan 'bildiri' tepkisi

Şok üstüne şok yaşadı! Bir gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı

Şok üstüne şok yaşadı! Bir gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

Dikkat çeken araştırma! Bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

Hobisini işe dönüştürdü: Hurdacıydı, antikacı oldu!

Hurdacıydı, antikacı oldu!

Yer: İstanbul! Binadan çıkarken kıskıvrak böyle yakalandılar

Yer: İstanbul! Kıskıvrak böyle yakalandılar

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.