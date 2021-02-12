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  4. Bitlis merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

Bitlis merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

12.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Bitlis merkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçlaması ile 9 Şubat 2020 tarihinde 9 şahsa yönelik ilimiz merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Bitlis merkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçlaması ile 9 Şubat 2020 tarihinde 9 şahsa yönelik ilimiz merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen edilen operasyon neticesinde yakalanan adli makamlara sevki sağlanan 9 şahıstan H.T. ve Ş.T. 09.12.2021 günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 12 Şubat 2021 günü adli makamlara sevki sağlanan C.İ., A.Y., L.B., T.B., E.Y., isimli 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken Ş.Ç., M.P., isimli 2 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

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