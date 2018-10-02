Bitlis merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bitlis Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Hizan ilçeleri ile İstanbul ve İzmir'de, önceden belirlenen 7 adrese yapılan baskınlarda, 'PKK/KCK terör örgütü milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan', 'Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan M.K., E.Y., B.Ç., A.G. ve B.B yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha arandığı bildirildi.
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