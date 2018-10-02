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Bitlis merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

BİTLİS merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, kamu kurumlarında görevli 7 kişi gözaltına alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, kamu kurumlarında görevli 7 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bitlis merkezli Ağrı, Antalya, Kilis ve Siirt'te eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kamu kurumlarında aktif görev yapan M.B., A.B., M.F., A.B., F.T., H.S., ve F.A. gözaltına alındı.

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