Bitlis merkezli bahis operasyonu: 87 gözaltı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 87'si gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun 117 adreste gerçekleştirildiği, 114

şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilen açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 87 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

