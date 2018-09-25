Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 askeri personel gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 13 askeri personel hakkında Bitlis merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde 10 askeri personel yakalanmıştır. Bu aşamada yakalanması mümkün olmayan 3 askeri personelin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."
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