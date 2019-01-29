Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde; aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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