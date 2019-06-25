HABER

Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

Bitlis merkezli 5 ilde, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 5 ilde, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçeleri ile Diyarbakır, Van, Konya ve Malatya'da, 18 şüpheliye yönelik 18 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda, 16 cep telefonu ve 16 sim kart da ele geçirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri, maddi menfaat karşılığında ve organize şekilde batı illerine sevk edenlere yönelik kararlılıkla mücadeleye edeceği belirtildi.

PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi incelenecekFethiye Körfezi'ndeki renk değişimi incelenecek
Manisa'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldıManisa'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Diyarbakır Göçmen Kaçakçılığı Güroymak Konya Malatya operasyon Tatvan Van

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Maltepe'de polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.