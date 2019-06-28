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Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 15’i tutuklandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik 25 Haziran günü Güroymak ve Tatvan ilçeleri başta olmak üzere Van, Diyarbakır, Malatya ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 tutuklama

Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 15’i tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik 25 Haziran günü Güroymak ve Tatvan ilçeleri başta olmak üzere Van, Diyarbakır, Malatya ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. 18 şüpheli şahsa yönelik 18 farklı adrese operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, “Operasyon kapsamında yakalanan 17 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasını müteakip 27 Haziran 2019 günü Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Yakalanan 17 şüpheli şahıstan 15’i tutuklanmış, 2’si adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Firari 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz, yurdumuza yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenleri maddi menfaat karşılığında ve organize bir şekilde batı illerine sevk eden şüphelilere yönelik olarak yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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