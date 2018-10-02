Bitlis merkezli terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışmalar neticesinde, 'Terör örgütü PKK/KCK ile işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla bugün 7 şahıs ve adrese yönelik Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda M.K, E.Y, B.Ç, A.G ve B.B yakalanmıştır. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiği aktarılan açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam ettirileceği vurgulandı.
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