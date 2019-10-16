HABER

Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

BİTLİS merkezli Tatvan, Mutki, Mersin ve İstanbul’da yapılan operasyonda 'terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları' belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.  Bitlis Polisi, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli Tatvan, Mutki, Mersin ve İstanbul’da yapılan operasyonda 'terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları' belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Polisi, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda da terör örgütü üyesi olan ve örgüt propagandası yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilere yönelik Bitlis ile Tatvan, Mutki, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, C.B., O.B., Ş.G., İ.Ö., F.A. ve S.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Japonların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildiJaponların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildi
 Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bakan Soylu'dan hakkındaki 'yaptırım' kararıyla ilgili açıklama

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: İzahı olamaz

Dışişleri'nden sert tepki: İzahı olamaz

Eski siyasetçi ve gazeteci Orhan Birgit hayatını kaybetti

Orhan Birgit hayatını kaybetti

Yazar Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı

Ünlü yazar hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.