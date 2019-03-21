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Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:32 | Son Güncelleme

Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Van, Bingöl, Muş ve Bitlis merkez ile ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 şüpheliye ait 19 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon neticesinde 18 kişi gözaltına alınmış, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Ev ve araç aramalarında 226 gram eroin, 148 gram toz esrar, 321 gram metamfetamin, 457 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan 10 cam aparat, 5 bin 330 lira uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para, dizüstü bilgisayar, av tüfeği, kuru sıkı tabanca, hassas terazi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, yarınların teminatı çocuklar ve gençleri uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde imal eden, ticaretini yapan şüpheli ya da şüpheliler ile yılmadan ve yorulmadan mücadeleye, bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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Bingöl Bitlis eroin esrar metamfetamin muş uyuşturucu operasyonu Van

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