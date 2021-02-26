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Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

26.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 23 Ekim 2020 tarihinden itibaren Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 23 Ekim 2020 tarihinden itibaren Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Toplam 13 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Bitlis merkez, Güroymak, Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Tekirdağ illerinde 23 Şubat 2021 günü eş zamanlı olarak 178 personel ve 18 aracın katılımıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda 13 şüphelinin 9’u yakalanarak gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüpheliler 25 Şubat 2021 günü adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanmış, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.

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