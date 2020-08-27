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Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'dan 'Kızılay' iddiasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 21:34 | Son Güncelleme

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, kurban etlerinin kardeşinin sahibi olduğu otelde tüketildiğine dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Taşar, "Bahse konu iddia kesinlikle iftiradır, yalandır, kurgudur. Bu tür yalanları da kimlerin yaydığı ortadadır. Boğazımızdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Allah haram lokma nasip de etmesin. Konuyla ilgili mahkeme sürecini de başlattım. Hukuk gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'dan 'Kızılay' iddiasına yanıt

Kızılay'ın yoksullara ücretsiz dağıtmak üzere hazırladığı konserve etlerin, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın Kızılay Şube Başkanı da olan kardeşi Battal Taşar'ın otelinden çıktığı iddia edildi.

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, bazı basın yayın organlarında kurban etlerinin kardeşinin sahibi olduğu otelde tüketildiğine dair iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"MAHKEME SÜRECİNİ BAŞLATTIM"

Konunun kesinlikle yalan olduğunu belirten Taşar, “Bu iftirayı atanların arkasında, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde ilimizde hezimete uğrayanların olduğu net bir şekilde ortadadır. Yıllardır ailecek memleketimize ve milletimize hizmet ediyoruz. Hayır işlerinde her zaman en ön safta olduk. Geçmişimiz de hayat tarzımız da herkes tarafından biliniyor. Her zaman açık ve şeffaf olduk. Tatvan Kızılay Şube Başkanı kardeşim Battal Taşar pandemiye rağmen binlerce aileye yardımda bulunmuştur. Geçmişte Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarının yanı sıra; ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisi yapılmış. Kızılay alışveriş kartı, giyim ve gıda kolileri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırılmıştır. Yine vurgulamakta fayda var, pandemi süresince sokak sokak kapı kapı gezilerek maske dezenfektan ve kolonya dağıtımı yapılmıştır. Bahse konu iddia kesinlikle iftiradır, yalandır, kurgudur. Bu tür yalanları da kimlerin yaydığı ortadadır. Boğazımızdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Allah haram lokma nasip de etmesin. Konuyla ilgili mahkeme sürecini de başlattım. Hukuk gereğini yapacaktır. Ayrıca yalan ve iftirayı yayan kişi araştırıldığında kişilik yapısı ve geçmişi çok açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yalan ve iftiradan dolayı aldığı hapis cezası da net şekilde görülecektir” dedi. (İHA)

kizilay

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