Bitlis-Muş-Van kara yolu ulaşıma açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valiliğinden, kar ve tipi nedeniyle kapanan Bitlis-Muş-Van kara yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam etkisini arttıran yoğun kar ve tipi nedeniyle Vali Yardımcısı Tekin Erdemir koordinesinde "kriz masası" oluşturulduğu belirtildi.

Karla mücadele kapsamında ilk olarak görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Muş-Van kara yolunun gece saatlerinde trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Rahva mevkisinde araçları durduran ekiplerimiz, sürücülere gerekli uyarılarda bulundu. Ulaşıma kapatılan Bitlis-Muş-Van kara yolundaki 70 araç, 98 sürücü ve yolcu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile kara yolları ekiplerince kurtarılarak kent merkezindeki otellere ve konukevlerine yerleştirildi. Yolda mahsur kalan vatandaşlara Kızılay ve AFAD ekiplerince kumanya dağıtıldı. Kar yağışı ve tipinin hafiflemesiyle yaklaşık 8 saat aralıksız süren çalışmaların ardından kara yolu ulaşıma açıldı."

