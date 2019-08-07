HABER

Bitlis POMEM’de mezuniyet sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

BİTLİS’te, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 504 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis POMEM’de mezuniyet sevinci

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 504 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.
POMEM bahçesinde düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, bazı kurum amirleri, mezun öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Törende mezun öğrenci Ramazan Taklacı’nın teşekkür konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı.
Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, emniyetin, bir toplumun hayatta ve ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu, bir ülkenin güvenliği ne kadar sağlam ve üst seviyede olursa, o ülkede o denli huzur ve müreffeh bir yaşamdan söz edilebileceğini söyledi. Vali Çağatay, konuşmasında şunları söyledi:
"İnsanlar güvende olduklarını hissettikleri ve bunu gördükleri zaman rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler. Emniyet hizmeti, tüm hizmetlerin ve gelişmelerin temelidir. Emniyet olmadan, eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. İşte tam bu noktada sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Fakat bu görevleri yerine getirirken insanımızı incitmeden, onları tedirgin etmeden ve en önemlisi suçlu ile suçsuzu ayırt edebilme ferasetine sahip olmaya özen göstermelisiniz. İnanıyorum ki; bizim insanımız kendi güvenlikleri için gerektiğinde canını hiçe sayan siz değerli emniyet mensuplarına bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da hak ettiği değeri verecektir. Diğer taraftan, millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına yönelen hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır. Unutulmamalıdır ki; bu ülke Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. Bu ülke Fethi Sekinlerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere burada toplandınız. Bu vesileyle siz kıymetli polis adaylarımızın bu ülkeye yıllarca hizmet ederek milletin huzur ve sükununu teminat altına almak için var gücünüzle çalışacağınıza olan inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Alnınız ve yolunuz her daim açık, geleceğiniz aydınlık olsun."
Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende ise "Okulumuz 2011 yılında yapılan hain terör saldırısında şehit ve gaziler vermiştir. Bu kadim şehrimizin şehit vermiş gazi okulunda okul müdürü olmaktan onur duyuyorum. Sizler de bu gazi okulun öğrencisi olmaktan şeref ve gurur duyun. Polis meslek eğitim merkezi olarak misyonumuz, devletin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan sabırlı, hoşgörülü, disiplinli ve insan haklarına saygılı polisler yetiştirmektir. Bitlis’te 24 Ekim 2018 tarihinde öğrenci kabulüne başlayan okulumuz, bugüne kadar toplamda 4 bin 102 öğrenci mezun etmenin gururunu yaşamaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis POMEM’de mezuniyet sevinciBitlis POMEM’de mezuniyet sevinciBitlis POMEM’de mezuniyet sevinciBitlis POMEM’de mezuniyet sevinci

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktıKonya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı
Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldıAcı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden düzensiz göçmen açıklaması

Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.