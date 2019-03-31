Bitlis seçim sonuçları 2019: Hangi parti, hangi aday?

Bitlis Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Nesrullah Tanğlay 9 bin 911, HDP adayı Faruk İşlek 7 bin 417 oy aldı. TANĞLAY'IN ÖZGEÇMİŞİ Bitlis'te 1975 yılında dünyaya gelen Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır. Bitlis ve Türkiye’nin diğer tüm illerinde son yılların en çekişmeli ve en tartışmalı seçimlerinden biri için seçmenler sandığa gittiler. Kimileri sandığa gitmeden çok önce kime veya hangi partiye oy vereceğine belirlemişken kimileri ancak sandık başına gelince karar verdiler. Bazı illerde seçim sonuçları sandıklar açılmadan büyük oranda tahmin edilebiliyorken bazı illerde ise seçim öncesi kimse kesin şu kazanacak diyemiyordu. Nitekim bu seçim sonuçları da öncekiler gibi çokça tartışılacaktır.

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI Bitlis ili 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre % 44,31 oy oranıyla seçimin galibi Cumhur İttifakı adayı Nesrullah Tanğlay oldu. Bitlis ve Türkiye geneli il il, ilçe ilçe seçim sonuçlarına aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet seçim sayfasından ulaşabilirsiniz. Seçim sonuçları haritası için tıklayınız! 2019 YEREL SEÇİM SÜRECİ 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerden 5 yıl sonra bu seçim Cumhurbaşkanlığı sistemindeki ilk yerel seçim olarak tarihe geçti. 2019 yerel seçimleri seçim sonrasında da sürpriz bir durum yaşanmadığı taktirde Türkiye daha önce olmadığı kadar uzun bir süreyi seçimsiz geçirecek. Her seçim gibi 2019 yerel seçimleri de pek çok tartışmaya sahne oldu. Özellikle büyük şehirlerde olmak üzere seçmenler partilerin kimi belediye başkan adayı olarak tanıtacağını merakla beklediler. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi pek çok büyük şehirde adayların açıklanma süreci yakından takip edildi. İttifaklar Devri Cumhurbaşkanı seçimi ile seçim sistemine giren ittifaklar 2019 yerel seçim sürecine de damga vurdu. Hiç şüphesiz 2019 seçim sonuçları ittifakların etkisi olmadan konuşulamaz. 2019 yerel seçimlerinde iki ittifak kuruldu: Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet ittifakı. Bu ittifaklar doğrultusunda partiler aralarında anlaşarak bazı illerde aday çıkartmayıp ittifakın diğer partisinin adayını destekleme kararı aldılar.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Seçim akşamı ve seçimin ertesi günü Türkiye genelinde il il hangi belediyeyi hangi partinin adayı kazanmış kamuoyunda belli oluyor ve adaylarda zaferlerini ilan ediyor. Ancak kesin sonuçların ilan edilmesi öyle hemen gerçekleşmiyor. YSK öncelikle oyların salt çoğunluğuna göre seçimden 1 hafta sonra resmi sonuçları ilan ediyor. Bunun üzerine itiraz süreci başlıyor. Partiler açıklanan resmi sonuçlara itirazlarını yapıyorlar. Akabinde YSK itirazları değerlendirerek uygun görürse seçim sonuçlarına dair gerekli güncellemeleri gerçekleştiriyor. Nihayetinde yaklaşık bir 3 haftalık süreç sonunda da kesin seçim sonuçları açıklanıyor. SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI? Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Bunun için de seçimin ertesi günü aynı adlı araçlardan faydalanılıyor. CHP son seçimlerde “Sandığım Kim Aracı?” paylaşıyor ve T.C. kimlik numarası girilerek sandık sorgulama yapılabilir ve direkt olarak sandık sonuçları öğrenilebiliyor.