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BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Bitlis Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları oy oranları canlı takip Mynet.com'da olacak

27.05.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanılacak. Vatandaşlar oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından heyecanla Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını beklemeye başlayacaklar. Peki, Bitlis Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları 2023 oy oranları saat kaçta açıklanacak?

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Bitlis Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları oy oranları canlı takip Mynet.com'da olacak

Bitlis seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com’dan canlı takip edilecek. İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı takip ekranı

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

Bitlis'in ilçeleri olan Hizan seçim sonuçları, Mutki seçim sonuçları, Ahlat seçim sonuçları, Adilcevaz seçim sonuçları, Tatvan seçim sonuçları, Güroymak seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.

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OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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