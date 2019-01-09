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Bitlis-Tatvan kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 03:27 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşullarından dolayı trafik ekiplerince yaklaşık 8 saat kapatılan Bitlis-Tatvan kara yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı

BİTLİS (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 8 saat kapalı kalan Bitlis-Tatvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğü kara yolu bu yüzden trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Rahva mevkisinde araçları durduran ekipler, sürücülere gerekli uyarılarda bulundu.

Kar yağışı ve tipinin hafiflemesinin ardından kara yolunda yaklaşık 8 saat sonra tekrar ulaşım sağlanmaya başlandı.

Ulaşıma kapatılan Bitlis-Güroymak kara yolundaki sürücüler ve yolcular ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kent merkezinde otellere ve öğretmenevine yerleştirildi.

Bitlis-Tatvan kara yolunu kullanan araç sürücülerinden Servet Kaplan, yaptığı açıklamada, Van'dan geldiğini ve yaklaşık 4 saat yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Hatay'dan gelerek Iğdır'a giden Aziz Ünver ise kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemekte zorlandıklarını ifade ederek, yaklaşık 2 saat yolda beklediğini anlattı.

Van'a giden sürücülerden Fazıl Taş da Şırnak'tan geldiğini kaydederek, "Yoğun kar yağışından dolayı sabahtan beri yoldayız. Yaklaşık 4 saattir burada bekliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kar yağışı Kara Yolu Tatvan tipi

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