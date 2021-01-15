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Bitlis-Tatvan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

15.01.2021 21:04 | Son Güncelleme:
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Bitlis-Tatvan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Bitlis-Tatvan karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 20.00 sıralarında Bitlis-Tatvan karayolu Rahva mevkiinde meydana geldi. Van’dan Diyarbakır yönüne giden yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Yan duran otobüste bulunan yolcular ve şoför yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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