Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kaza sonrası 'Cougar' iddiasına Tansu Çiller'den açıklama

Bitlis Tatvan'da 4 Mart günü askeri helikopterin düşmesi sonucunda aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuş ve Cougar tipi helikopterlerin güvenliği gündem olmuştu.

Kaza sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) onay vermemesine rağmen dönemin başbakanı Tansu Çiller'in Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi karşılığında Fransa’dan Cougar helikopterleri aldığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili Hürriyet'ten Abdulkadir Selviye konuşan Tansu Çiller, önüne Cougar tipi askeri helikopterlerin alınmamasına ilişkin TSK'dan itirazın gelmediğini, gelseydi tereddüt etmeden reddeceğini belirtti.

Bugüne kadar, Cougar tipi askeri helikopterler biri füzeyle vurulmak üzere olmak üzere 3 kez düştü ve toplamda 28 asker şehit oldu.

