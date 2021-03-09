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Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kaza sonrası 'Cougar' iddiasına Tansu Çiller'den yanıt

09.03.2021 08:14 | Son Güncelleme:
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Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kaza sonrası 'Cougar' iddiasına Tansu Çiller'den yanıt

Cougar tipi askeri helikopterlerin 'TSK'nın onay vermemesine rağmen Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi karşılığında alındı' iddiasına Tansu Çiller'den yanıt geldi.

Bitlis Tatvan'da 4 Mart günü askeri helikopterin düşmesi sonucunda aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuş ve Cougar tipi helikopterlerin güvenliği gündem olmuştu.

Kaza sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) onay vermemesine rağmen dönemin başbakanı Tansu Çiller'in Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi karşılığında Fransa’dan Cougar helikopterleri aldığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Tansu Çiller, önüne Cougar tipi askeri helikopterlerin alınmamasına ilişkin TSK'dan itirazın gelmediğini, gelseydi tereddüt etmeden helikopterleri almayı reddeceğini belirtti.

Bitlis'teki kaza dışında Cougar tipi askeri helikopterler biri füzeyle vurulmak üzere 3 kez düştü ve toplamda 28 asker şehit oldu.

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