Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada MHP'li vekil Ahmet Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi

Türkiye, dün Bitlis'ten gelen kahreden haberle sarsıldı. Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis Tavan'da düşmesi sonucu aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın acı olay sonrası amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü. Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/GM9UJu8HNw — Ahmet Erbaş (@ahmeterbas43) March 4, 2021

ACI GERÇEĞİ SONRADAN ÖĞRENDİ

Acı gerçeği sonradan öğrenen Erbaş, sosyal medya hesabından "Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan değerli ağabeyim Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları için Cuma günü saat 14:30’da Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camiinde resmi tören düzenlenecektir. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan değerli ağabeyim Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları için Cuma günü saat 14:30’da Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camiinde resmi tören düzenlenecektir. Milletimizin başı sağ olsun. ???????? pic.twitter.com/9K3pvUq2ir — Ahmet Erbaş (@ahmeterbas43) March 4, 2021



