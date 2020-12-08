HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

08.12.2020 20:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu minibüsten, 53 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan ve organizatörlük yaptığı belirlenen M.Ç., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çimenli Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı.

53 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapan ekipler, koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 46'sı Afganistan, 3'ü Özbekistan ve 4'ü Pakistan uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakaladı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.Ç.’yi ise gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ç, tutuklanırken, kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Polis karakolu önünde kanlar içinde yere yığıldıPolis karakolu önünde kanlar içinde yere yığıldı
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bartın'da karantinada olması gereken şahıs pazar yeri girişinde yakalandı

Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

21.00 itibarıyla kısıtlama başladı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Sakarya'da korkunç olay! Polis karakolu önünde kanlar içinde yere yığıldı

Polis karakolu önünde kanlar içinde yere yığıldı

Hatay Belediye Başkanı Savaş: Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Belediye Başkanı açıkladı: Doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.