HABER

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan, Bitlis'in Ölek köyü kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilik tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 16.09.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında iki teröristin etkisiz hale getirilmiş olup, söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

PARTNER'Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı''Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı'
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyorŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor
Eğitim-İş sendikasından meslek lisesinin devrine tepki eylemiEğitim-İş sendikasından meslek lisesinin devrine tepki eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis terörist İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.