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BİTLİS'TE 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM! 10 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 10 Kasım 2022 Perşembe AFAD'dan son dakika açıklaması

10.11.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 10 Kasım 2022 Perşembe günü Bitlis'te meydana gelen deprem sonrası birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde hissedilen sarsıntı 5.0 km derinlikte gerçekleşti. Vatandaşlar arama motorlarında "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 10 Kasım 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

BİTLİS'TE 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM! 10 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 10 Kasım 2022 Perşembe AFAD'dan son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Bitlis'in Ahlat ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrası merak edildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Bazı vatandaşlar internette deprem mi oldu sorgulaması yaparken bazı kişiler de ise son dakika deprem araması yapıyor. İşte 10 Kasım 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

BİTLİS'TE KORKUTAN DEPREM

Bitlis Ahlat'ta Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06:08'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre deprem 11 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:

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AFAD'dan yapılan açıklama:

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10 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.10 06:08:26 38.7182 42.5457 5.0 -.- 3.8 4.0 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.10 05:28:29 39.5562 28.2228 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2022.11.10 05:07:16 38.0720 28.9533 9.2 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2022.11.10 05:00:50 37.0845 28.4192 3.0 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.10 04:59:57 41.1847 24.5968 5.3 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.11.10 04:32:54 38.1015 32.6795 7.8 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.11.10 04:30:32 37.8753 26.9127 10.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.10 04:05:53 38.5693 43.2177 3.9 -.- 1.3 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2022.11.10 03:50:42 37.0597 28.4225 5.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.10 03:27:27 38.3503 27.1993 4.4 -.- 2.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.10 01:28:09 35.7132 26.6338 25.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.10 01:24:14 37.8885 26.9350 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.10 01:10:02 37.0885 28.4185 11.1 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.10 00:40:46 37.8705 26.9317 12.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.10 00:26:08 37.8645 26.9257 12.0 -.- 3.5 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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