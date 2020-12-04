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  4. Bitlis’te 46 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis’te 46 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

04.12.2020 01:45 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te 46 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis’te terör örgütü mensuplarının yakalanması ve halkın can güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli noktalarda sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının, il merkezi sınırlarındaki 46 köy ve bağlı mezralarında uygulanacağı belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi. "Bitlis merkez sınırları içerisinde bulunan; Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yukarıçerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Dutköy, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga, Kayalıbağ köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 01.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar “Sokağa Çıkma Yasağı” ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (İHA)

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