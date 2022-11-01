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Bitlis’te akıllara durgunluk veren infaz! Önce pusu kurdular, sonra silahla taradılar

01.11.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Ahlat ilçesinden dehşete düşüren bir haber geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan baba ile oğula önce pusu kurarak kaza yaptırdılar ardından da silahla taradılar. Saldırı sonrasında baba ağır yaralanırken oğlu hayatını kaybetti.

Bitlis’te akıllara durgunluk veren infaz! Önce pusu kurdular, sonra silahla taradılar

Önce pusu sonra silahlı saldırı… Bitlis’ten gelen haber akıllara durgunluk verdi. Ahlat ilçesinde husumetlisine pusu kurarak kaza yaptırdıktan sonra silahla taradılar. Olayda baba ağır yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ahlat’ın Ovakışla beldesinde yaşayan ve yaklaşık 3 ay önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi ölmüştü. Dün öğlen saatlerinde taraflardan isimleri henüz belirlenemeyen baba ve oğul, Ovakışla girişinde araçla seyir halindeyken husumetli aile tarafından pusu kuruldu.

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İlk olarak baba ve oğluna kaza yaptıran taraflar, daha sonra araca silahla saldırı düzenledi. Olayda oğul hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan baba Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Bitlis Ahlat haberler kaza pusu

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