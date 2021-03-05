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Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'ya uğurlandılar

05.03.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'ya uğurlandılar

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askeri personelin naaşı, Elazığ'a getirildi. Şehit askerler için ilk tören 8. Kolordu Komutanlığı'nda düzenledi. Şehitlerin naaşı düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

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Şehit 11 askerin cenazeleri kentte düzenlenecek askeri tören öncesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

ŞEHİTLER İÇİN İLK TÖREN

Şehit askerler için ilk tören 8. Kolordu Komutanlığı'nda düzenlendi.

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Şehitlerin naaşı daha sonra Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

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Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

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BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI ELAZIĞ'DA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle bölgede incelemede bulunmak üzere dün Elazığ'a geldi.

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CUMHURBAŞKANI'NDAN MESAJ

Kahreden kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun." mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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KAZA

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

BİTLİS'TE DÜŞEN COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERİN KAZALARI

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin bugüne kadar Bitlis hariç, Türkiye'de 3 kazaya karıştığı ve bu kazalar sonucu 28 askerin şehit olduğu belirlendi.

1997'DE FÜZE İLE VURULDU

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'ya döndü.

İKİNCİ KAZA ISPARTA'DA

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

2017 YILINDAKİ KAZA HALA HAFIZALARDA

Üçüncü kaza ise 2017 yılında Şırnak'ta meydana geldi.

Şenoba'dan havalanan Cougar tipi helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu. Düşen helikopterde 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş bulunuyordu. Kurtarma ekipleri kaza yerine ulaştıktan sonra ilk etapta 11 şehidin cenazesine ulaşıldı. Ardından 2 şehidin cenazesi de bulundu.

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