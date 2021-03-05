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Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Elazığ'da tören düzenlenecek

05.03.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Elazığ'da tören düzenlenecek

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askeri personelin naaşı, Elazığ'a getirildi. Şehit askerler için bugün Elazığ'da tören düzenlenecek.

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

Şehit 11 askerin cenazeleri kentte düzenlenecek askeri tören öncesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit askerlerin naaşı bugün düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

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BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI ELAZIĞ'DA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle bölgede incelemede bulunmak üzere dün Elazığ'a geldi.

Elazığ Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, 8'inci Kolordu Komutanlığı'na geçti.

CUMHURBAŞKANI'NDAN MESAJ

Kahreden kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun." mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

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