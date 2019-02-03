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Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

Bitlis’te çatıdan kar düşmesi sonucu çöken kafenin altında kalan 8 kişiden biri hayatını kaybetti, 7’si yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafenin teras çatısı, üzerinde biriken kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu sırada terasta bulunan 8 kişi enkazın altında kaldı.

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İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaralı kurtarılan 7 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kar kafe

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